Эксперт: налоговая нагрузка на россиян значительно вырастет

Кандидат политических наук, руководитель компании «СемёновКонсалтинг» Александр Семёнов выделил ряд изменений в системе налогообложения в 2021 году, которые могут коснуться как граждан, так и организаций, пишет РИА «ФедералПресс». Исходя из его прогнозов, ожидается рост долговой нагрузки на россиян уже менее чем через месяц.

Если говорить о первом изменении, то речь пойдет о введении плавной, но прогрессивной шкалы подоходного налога: ставка в 15% будет применена на доходы более 5 млн рублей в год. Важно подчеркнуть, что до 5 млн рублей будет применяться старая ставка налога в размере 13%.

Второе нововведение коснется налога на начисленные проценты на вкладах в банках для россиян, а также ИП, считает Семёнов. Это может спровоцировать рост оттока денежных средств из банков.

Третье — отмена единого налога на вмененный доход. Это, по его мнению, может вызвать нарастание налоговой нагрузки бывших вмененщиков.

Четвертое нововведение касается увеличения акцизов. Оно, по мнению специалиста, затронет все слои населения. Он подчеркнул, что повышение акцизов на алкогольную продукцию, а также на табачные изделия станут не самым большим ударом по кошельку граждан. Рост акцизов на бензин и дизельное топливо отразится на кошельках граждан гораздо сильнее, считает эксперт. Семёнов прогнозирует повышение цен практически на все товары и на часть услуг. Это, по его словам, коснется и товаров первой необходимости.