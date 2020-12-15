Вакцины, налоги, акцизы: как в России начнется 2021 год 

Издание ИА DEITA.RU рассказало , какие изменения ждут россиян в самом начале 2021 года. В частности, в январе подорожают сигареты и алкоголь.

По новому распоряжению правительства, минимальная цена пол-литровой бутылки водки в 2021-м составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей).

Акцизы на сигареты в новом году поднимут на 20 процентов. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей.

Кроме того, с января с 13-и до 15 процентов вырастет налог на доходы для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год.

Налогом будут облагаться только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг), на разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка распространяться не будет.

Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.

В декабре в России началась вакцинация от коронавируса, первыми прививки получили врачи, учителя и соцработники. В январе-феврале вакцины будут делать всем желающим.

Кроме того, в новом году россиянам снова начнут начислять штрафы и пени за неуплату ЖКХ.

Как писал «Рамблер», до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».

Также до начала следующего года власти запретили отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты. Эти меры были приняты для поддержки граждан во время пандемии.