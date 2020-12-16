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В январе россиянам могут начислить штрафы за неуплату ЖКУ. Платить придется за весь 2020 год 

Ura.Ru 40 минут назад
Штрафы за неуплату коммунальных услуг могут начислить на весь образовавшийся в прошлом году долг. Об этом журналистам рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Она напомнила, что с апреля 2020-го до января 2021 года власти РФ ввели запрет на начисление пени за неуплату коммунальных услуг. Однако при введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. Как пишут «Известия», пока неясно, на какую задолженность за ЖКУ будут зачисляться пени и штрафы: образованную после 6 апреля или только с 1 января 2021 года.

«Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Для этого нужно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты», — говорится в письме НП «ЖКХ Контроль» в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Кроме того, нужно прояснить вопросы, связанные с мораторием на поверку счетчиков. Необходимо определить случаи, при которых истекший срок поверки, начиная с 1 января 2021 года, не приведет к начислению платы за коммунальные услуги по нормативу с применением повышающего коэффициента.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный обратился к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением продлить в 2021 году мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Такая мера, по словам парламентария, была принята на фоне роста социальной напряженности и безработицы из-за пандемии коронавируса. Сейчас общее число безработных в РФ достигает 4,8 млн, причем угроза дальнейшего распространения COVID-19 сохраняется.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , Экономика , Анатолий Выборный , Ирек Файзуллин , Единая Россия , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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