За ошибки в начислении пенсий предложили ввести пеню

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект об ответственности Пенсионного фонда России (ПФР) перед гражданами за ошибки в начислении пенсий. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.
"Действующее законодательство не содержит дополнительных гарантий, направленных на защиту прав пенсионеров в случае, когда в результате ошибки уполномоченного органа пенсионеру за определенный период не была начислена пенсия. В этой связи настоящим проектом федерального закона предлагается установить соответствующие нормы, направленные на защиту прав указанных лиц", — говорится в пояснительной записке.
Согласно инициативе, пенсионеру дополнительно выплачиваются проценты на сумму недополученных денежных средств. При этом размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен.
По словам Миронова, сейчас в российском пенсионном законодательстве существует "большая правовая лакуна" в части ответственности перед гражданами.
"Если гражданин задолжал государству, то ему начисляют пени. Значит, если государство задолжало гражданину, пени тоже должны начисляться за весь срок долга", — цитирует парламентария его пресс-служба.
В начале сентября справороссы внесли в Госдуму аналогичный законопроект, который не нашел поддержки у правительства РФ и был возвращен авторам.