За ошибки в начислении пенсий предложили ввести пеню

"Действующее законодательство не содержит дополнительных гарантий, направленных на защиту прав пенсионеров в случае, когда в результате ошибки уполномоченного органа пенсионеру за определенный период не была начислена пенсия. В этой связи настоящим проектом федерального закона предлагается установить соответствующие нормы, направленные на защиту прав указанных лиц", — говорится в пояснительной записке.