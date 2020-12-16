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Справороссы внесли в Госдуму законопроект о выплате пени за ошибки в начислении пенсий 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
За ошибки в начислении пенсий предложили ввести пеню
Фото: РИА Новости
Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект об ответственности Пенсионного фонда России (ПФР) перед гражданами за ошибки в начислении пенсий. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"Действующее законодательство не содержит дополнительных гарантий, направленных на защиту прав пенсионеров в случае, когда в результате ошибки уполномоченного органа пенсионеру за определенный период не была начислена пенсия. В этой связи настоящим проектом федерального закона предлагается установить соответствующие нормы, направленные на защиту прав указанных лиц", — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, пенсионеру дополнительно выплачиваются проценты на сумму недополученных денежных средств. При этом размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, и не может быть уменьшен.
По словам Миронова, сейчас в российском пенсионном законодательстве существует "большая правовая лакуна" в части ответственности перед гражданами.

"Если гражданин задолжал государству, то ему начисляют пени. Значит, если государство задолжало гражданину, пени тоже должны начисляться за весь срок долга", — цитирует парламентария его пресс-служба.

В начале сентября справороссы внесли в Госдуму аналогичный законопроект, который не нашел поддержки у правительства РФ и был возвращен авторам.
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Комментарии
Личный счет , Маленькая пенсия , Сергей Миронов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , Центральный банк России
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