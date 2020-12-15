Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, на грядущий год он будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год и запрещающей снижать размер МРОТ поправки.

Уточняется, что в 2021 году показатель составит 42% от медианной зарплаты и будет равен 12 792 рублей. Теперь законопроекту предстоит пройти третье чтение. В настоящий момент МРОТ исчисляется, отталкиваясь от потребительской корзины и составляет 12 130 рублей.