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В России одобрена новая методика расчета МРОТ 

Газета.Ru 2 часа назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, на грядущий год он будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год и запрещающей снижать размер МРОТ поправки.
Уточняется, что в 2021 году показатель составит 42% от медианной зарплаты и будет равен 12 792 рублей. Теперь законопроекту предстоит пройти третье чтение. В настоящий момент МРОТ исчисляется, отталкиваясь от потребительской корзины и составляет 12 130 рублей.
Как стало известно ранее, депутаты партии "Единая Россия" внесли в Госдуму поправки, которые запрещают снижать минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
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Личный счет , Видео , Единая Россия , Госдума
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