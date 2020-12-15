Замминистра промышленности РФ объяснил, что будет с ценами на сахар и масло 

Цена на сахар и подсолнечное масло зафиксируют на территории от западной границы России до Урала. На остальной территории будут действовать поправочные коэффициенты. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше, для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — сказал он.

По словам замминистра, это решение связано с дорогой логистикой.

«Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — отметил Евтухов.

9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.

В понедельник правительство объявило о мерах в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Подписание соглашений ожидается к 18 декабря, в них примут участие почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России и два союза, масложировой и сахарный.

Соглашение предполагает, что стоимость сахара в рознице не будет превышать 46 рублей за килограмм, подсолнечного масла — 110 рублей за литр. Соглашение будет действовать с 20 декабря и до 31 марта с возможностью продления.