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Замминистра промышленности РФ объяснил, что будет с ценами на сахар и масло 

Вероника Полынина 2 часа назад
Цена на сахар и подсолнечное масло зафиксируют на территории от западной границы России до Урала. На остальной территории будут действовать поправочные коэффициенты. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше, для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты», — сказал он.

По словам замминистра, это решение связано с дорогой логистикой.

«Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — отметил Евтухов.

Россиян успокоили по поводу роста цен на еду
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами.
В понедельник правительство объявило о мерах в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Подписание соглашений ожидается к 18 декабря, в них примут участие почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России и два союза, масложировой и сахарный.
Соглашение предполагает, что стоимость сахара в рознице не будет превышать 46 рублей за килограмм, подсолнечного масла — 110 рублей за литр. Соглашение будет действовать с 20 декабря и до 31 марта с возможностью продления.
Комментарии 321
Личный счет , Видео , Максим Решетников , Виктор Евтухов , Владимир Путин , Интерфакс
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