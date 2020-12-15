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Подсчитаны долги по зарплатам перед россиянами 

Lenta.ru 19 минут назад
Работодатели задолжали россиянам 1,8 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Долги по зарплатам перед россиянами на 1 декабря 2020 года составили 1,898 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.
Причиной задолженности стало отсутствие у организаций собственных средств. По сравнению с началом ноября текущего года задолженность выросла на 1,5 процента, что составляет около 28 миллиона рублей, подсчитали в ведомстве.
За октябрь долги по зарплатам выросли на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в сентябре показатель сократился на 0,3 процента. В августе долги выросли на 15,7 процента, в июле снизились на 0,8 процента, в июне сократились на 9,2 процента. Данные по задолженности по зарплатам в России за весенние месяцы ведомство не публиковало.
Как отметили в Росстате, задолженность из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней составила 17,6 миллиона рублей, увеличившись на 61,7 процента. Размер долга федерального бюджета к 1 декабря составил 13,4 миллиона рублей (увеличился на 43,6 процента), долг бюджетов субъектов вырос в 2,7 раза, до 4,2 миллиона рублей.
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Личный счет , Росстат
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