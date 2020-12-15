Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.60
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.72
–0.10 Золото
1851.33
–0.03 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.2156
+0.0228
30.11
1.1928
11.12
03.12
19.11

Минсельхоз увеличит квоту ввозимых в Россию томатов из Турции 

Вероника Полынина 2 часа назад
Минсельхоз увеличит квоту ввозимых в Россию томатов из Турции
Фото: ТАСС
Минсельхоз России предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции с 200 до 250 тысяч тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа министерства.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 томаты свежие или охлажденные — 250 000 тонн», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что к 13 декабря из Турции было ввезено более 190 тысяч тонн томатов. Предложения по внесению изменений в приказ подготовлены во избежание прекращения поставок томатов из Турции в Россию.
Как сообщал «Рамблер», квоты на поставки томатов из Турции были введены после конфликта из-за сбитого в Сирии российского самолета в 2015 году. Разрешенное к ввозу количество томатов последовательно увеличивается с 2017 года, однако турецкие экспортеры настаивают на полной отмене квоты на поставки томатов в Россию.
Видео дня. Микроквартирный запрос: спрос на 10-метровые квартиры растет
Комментарии 12
Личный счет , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение