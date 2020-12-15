Минсельхоз увеличит квоту ввозимых в Россию томатов из Турции 

Минсельхоз России предложил увеличить квоту на ввоз томатов из Турции с 200 до 250 тысяч тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа министерства.

«Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 томаты свежие или охлажденные — 250 000 тонн», — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу уточняется, что к 13 декабря из Турции было ввезено более 190 тысяч тонн томатов. Предложения по внесению изменений в приказ подготовлены во избежание прекращения поставок томатов из Турции в Россию.

Как сообщал «Рамблер», квоты на поставки томатов из Турции были введены после конфликта из-за сбитого в Сирии российского самолета в 2015 году. Разрешенное к ввозу количество томатов последовательно увеличивается с 2017 года, однако турецкие экспортеры настаивают на полной отмене квоты на поставки томатов в Россию.