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Кредитные истории при трудоустройстве стали проверять чаще 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
Кредитные истории стали чаще проверять при трудоустройстве
Фото: РИА Новости
За год число компаний, которые проверяют кредитные истории всех соискателей при приеме на работу, выросло на 8 процентных пунктов, свидетельствуют данные сервиса SuperJob.
Каждый десятый россиянин при трудоустройстве проходил проверку кредитной истории. В силу небольшого жизненного и профессионального опыта реже всего с подобным этапом подбора сталкивалась молодежь до 24 лет (6%).
13% российских компаний проверяют кредитные истории кандидатов на любые вакансии, еще 5% — на отдельные должности (чаще всего речь о руководящих позициях и должностях, связанных с материальной ответственностью).

«В сложившейся непростой экономической ситуации работодатели ужесточают отбор персонала. За год число компаний, интересующихся кредитными историями всех соискателей, увеличилось с 5% до 13%. Чаще всего кандидатов проверяют компании сферы продаж, финансового сектора и промышленные предприятия», — отмечают аналитики.

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