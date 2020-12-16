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Выросла доля россиян, готовых к зарплате «в конвертах» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Доля готовых к зарплате «в конвертах» россиян выросла
Фото: РИА Новости
Доля россиян, готовых получать зарплату «в конвертах», за лето и осень выросла, достигнув 44%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Не согласны на серую зарплату треть (31%) респондентов, а четверть опрошенных затруднились с ответом.
Выяснилось, что мужчины более толерантно относятся к подобным схемам, чем женщины — 49% и 39% соответственно.
Больше всего тех, кто готов трудиться за зарплату «в конвертах» среди респондентов с низким доходом (до 30 тыс. руб.) — 45%. Среди граждан с высокими доходами (от 80 тыс. руб.) согласны на серые схемы только 36%, передает РБК.
В исследовании отмечается, что декабрьские показатели числа россиян, согласных на зарплату в «конвертах» вернулись к началу пандемии, хотя до этого они постепенно снижались.
Самый высокий уровень согласных на серые зарплатные схемы был отмечен в посткризисный 2009 год — 60%.
SuperJob опросил 1600 человек более чем из 400 населенных пунктов.
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