Доля готовых к зарплате «в конвертах» россиян выросла

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Доля россиян, готовых получать зарплату «в конвертах», за лето и осень выросла, достигнув 44%. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Не согласны на серую зарплату треть (31%) респондентов, а четверть опрошенных затруднились с ответом.

Выяснилось, что мужчины более толерантно относятся к подобным схемам, чем женщины — 49% и 39% соответственно.

Больше всего тех, кто готов трудиться за зарплату «в конвертах» среди респондентов с низким доходом (до 30 тыс. руб.) — 45%. Среди граждан с высокими доходами (от 80 тыс. руб.) согласны на серые схемы только 36%, передает РБК.

В исследовании отмечается, что декабрьские показатели числа россиян, согласных на зарплату в «конвертах» вернулись к началу пандемии, хотя до этого они постепенно снижались.

Самый высокий уровень согласных на серые зарплатные схемы был отмечен в посткризисный 2009 год — 60%.

SuperJob опросил 1600 человек более чем из 400 населенных пунктов.