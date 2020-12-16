Россиян могут оштрафовать за неуплату ЖКХ в 2020 году 

«Известия» сообщили , что в 2021 году россиянам могут начислить большие суммы в качестве пени за неуплату коммунальных услуг в 2021 году. Общественники уже попросили российское правительство предотвратить подобное развитие ситуации.

В настоящее время в России действует мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных платежей. Он был введен 6 апреля на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции, развивавшейся социальной напряженности и увеличения количества безработных. Срок действия моратория заканчивается 1 января 2021 года.

При этом представители НП «ЖКХ Контроль» обратили внимание, что в регламентирующих актах не прописан порядок его отмены: в частности, они не содержат запрет на начисление пени постфактум. То есть в настоящее время коммунальщики вправе после 1 января начислить пени за весь период с апреля по декабрь 2020 года.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — цитирует издание слова первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев рассказал, как можно сэкономить до 40% средств на коммунальных платежах.

По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание, какие электроприборы стоят в доме и ежедневно используются и по мере необходимости заменить их на энергоэффективные. Эксперт также назвал электрообогреватели и электробойлеры очень дорогими в работе и посоветовал заменить их, по возможности, на приборы, работающие на газу.