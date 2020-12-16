Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.59
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.66
–0.08 Золото
1856.31
+0.04 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2161
+0.0089
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

Россиян могут оштрафовать за неуплату ЖКХ в 2020 году 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Россиян могут оштрафовать за неуплату ЖКХ в 2020 году
Фото: ТАСС
«Известия» сообщили, что в 2021 году россиянам могут начислить большие суммы в качестве пени за неуплату коммунальных услуг в 2021 году. Общественники уже попросили российское правительство предотвратить подобное развитие ситуации.
В настоящее время в России действует мораторий на начисление пени за неуплату коммунальных платежей. Он был введен 6 апреля на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции, развивавшейся социальной напряженности и увеличения количества безработных. Срок действия моратория заканчивается 1 января 2021 года.
При этом представители НП «ЖКХ Контроль» обратили внимание, что в регламентирующих актах не прописан порядок его отмены: в частности, они не содержат запрет на начисление пени постфактум. То есть в настоящее время коммунальщики вправе после 1 января начислить пени за весь период с апреля по декабрь 2020 года.
В связи с этим представители «ЖК Контроль» отправили на имя главы министерства строительства РФ Ирека Файзуллина обращение, в котором предложили законодательно утвердить начисление пени только после фактической отмены моратория. Предложение общественников благоприятно оценили в Государственной думе РФ.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — цитирует издание слова первого зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова.

Ранее, как сообщал «Рамблер», руководитель центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев рассказал, как можно сэкономить до 40% средств на коммунальных платежах.
По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание, какие электроприборы стоят в доме и ежедневно используются и по мере необходимости заменить их на энергоэффективные. Эксперт также назвал электрообогреватели и электробойлеры очень дорогими в работе и посоветовал заменить их, по возможности, на приборы, работающие на газу.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
Комментарии
Личный счет , Сергей Пахомов , Ирек Файзуллин , Госдума , Правительство РФ , Минстрой , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение