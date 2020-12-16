Экономист: заморозка цен приведет к подорожанию продуктов

Сдерживание цен в РФ на такие продукты питания, как масло, сахар и макароны способствует росту цен на другие товары. Об этом «Ура.ру» заявил ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников . Особенно это коснется товаров из люксового сегмента, которые некоторые граждане покупают к новогоднему столу.

Экономист отметил, что уже сегодня стоимость красной рыбы в магазинах примерно равна отпускной цене. По его мнению, россияне переплачивают за нее в 1,5-2 раза. Также Масленников подчеркнул, что продукты, цены на которые пытаются сдержать, не будут единственными на столах россиян в Новый год. По этой причине гражданам придется разориться. Он заявил, что властям стоило бы расширить сегмент для фиксирования стоимости.

По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, граждане не заметят повышения цен на некоторую продукцию, поскольку они привыкли экономить и покупать более дешевые товары. Он также подчеркнул, что в 2021 году ожидается глобальное повышение цен на продукты. Причина этого — ослабление американской валюты.