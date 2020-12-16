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Экономист назвал последствия заморозки цен на масло и сахар 

Лера Букина 25 минут назад
Экономист: заморозка цен приведет к подорожанию продуктов
Фото: РИА Новости
Сдерживание цен в РФ на такие продукты питания, как масло, сахар и макароны способствует росту цен на другие товары. Об этом «Ура.ру» заявил ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников. Особенно это коснется товаров из люксового сегмента, которые некоторые граждане покупают к новогоднему столу.
Экономист отметил, что уже сегодня стоимость красной рыбы в магазинах примерно равна отпускной цене. По его мнению, россияне переплачивают за нее в 1,5-2 раза. Также Масленников подчеркнул, что продукты, цены на которые пытаются сдержать, не будут единственными на столах россиян в Новый год. По этой причине гражданам придется разориться. Он заявил, что властям стоило бы расширить сегмент для фиксирования стоимости.
По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, граждане не заметят повышения цен на некоторую продукцию, поскольку они привыкли экономить и покупать более дешевые товары. Он также подчеркнул, что в 2021 году ожидается глобальное повышение цен на продукты. Причина этого — ослабление американской валюты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средний чек на покупку подсолнечного масла в РФ за год стал больше чем на треть, а сахара — более чем в полтора раза. Это следует из данных исследования крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Что касается Москвы, то чек на подсолнечное масло подскочил на 39%, а сахар — на 79%.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
Комментарии
Личный счет , Никита Масленников
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