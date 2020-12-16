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Налоговая может получить онлайн-доступ к банковской тайне 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Налоговики могут получить онлайн-доступ к банковской тайне
Фото: ТАСС
Минфин предложил увеличить объём обмена информацией между Центробанком и Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает издание The Bell. В случае принятия соответствующих законопроектов ЦБ получит доступ к налоговой тайне, а ФНС — к банковской тайне.
Журналисты подчеркнули, что в настоящее время налоговики регулярно получают информацию об открытии и закрытии счетов и об изменении реквизитов. Нововведение позволит им получать практически всю информацию о банках и клиентах. В ЦБ в свою очередь станут известны данные о доходах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, об их имуществе и задолженностях.
Известно, что Минфин уже подготовил соответствующие законопроекты. Эксперты министерства уверены, что нововведения помогут пресекать уходы от уплаты налогов и повысить качество надзорной деятельности ЦБ.
Кроме того, реализация инициативы поможет освободить и налоговиков, и сотрудников банков от бумажной волокиты, связанной с потоком запросов от ФНС в кредитные организации.
Комментируя новость, представители ФНС подчеркнули, что в этом случае об отмене банковской и налоговой тайны речи не идет.
В частности, налоговики не получат доступ к выпискам по операциям на счетах физлиц. В Минфине пообещали сохранить налоговую тайну: обмен информацией будет осуществляться по защищенным каналам, а сведениями будет пользоваться только ограниченный круг лиц.
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Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты назвали операции, которые будут тщательно проверяться сотрудниками банков и с большой долей вероятности блокироваться. Речь идет о новой методичке, разработанной специалистами Росфинмониторинга и Центробанка. Они выявили новые признаки, по которым будут проверяться банковские операции.
В первую очередь тщательный контроль будет установлен над сделками, в которых участвуют предприятия из сфер строительства, розничной торговле и общепита. Операции, проводимые компаниями, будут отнесены к разряду «сомнительных», если одна из сторон была зарегистрирована по массовому адресу, если количество сотрудников в организации не соответствует масштабу ее деятельности, если в день будет сделано переводов на сумму более 1 миллиона рублей, а также если назначение платежа отличается от его фактического предназначения.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Росфинмониторинг , Минфин , Центральный банк России
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