Налоговики могут получить онлайн-доступ к банковской тайне

Журналисты подчеркнули, что в настоящее время налоговики регулярно получают информацию об открытии и закрытии счетов и об изменении реквизитов. Нововведение позволит им получать практически всю информацию о банках и клиентах. В ЦБ в свою очередь станут известны данные о доходах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, об их имуществе и задолженностях.

Известно, что Минфин уже подготовил соответствующие законопроекты. Эксперты министерства уверены, что нововведения помогут пресекать уходы от уплаты налогов и повысить качество надзорной деятельности ЦБ.

Кроме того, реализация инициативы поможет освободить и налоговиков, и сотрудников банков от бумажной волокиты, связанной с потоком запросов от ФНС в кредитные организации.

Комментируя новость, представители ФНС подчеркнули, что в этом случае об отмене банковской и налоговой тайны речи не идет.

В частности, налоговики не получат доступ к выпискам по операциям на счетах физлиц. В Минфине пообещали сохранить налоговую тайну: обмен информацией будет осуществляться по защищенным каналам, а сведениями будет пользоваться только ограниченный круг лиц.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты назвали операции, которые будут тщательно проверяться сотрудниками банков и с большой долей вероятности блокироваться. Речь идет о новой методичке, разработанной специалистами Росфинмониторинга и Центробанка. Они выявили новые признаки, по которым будут проверяться банковские операции.

В первую очередь тщательный контроль будет установлен над сделками, в которых участвуют предприятия из сфер строительства, розничной торговле и общепита. Операции, проводимые компаниями, будут отнесены к разряду «сомнительных», если одна из сторон была зарегистрирована по массовому адресу, если количество сотрудников в организации не соответствует масштабу ее деятельности, если в день будет сделано переводов на сумму более 1 миллиона рублей, а также если назначение платежа отличается от его фактического предназначения.