Экономист рассказал о золотом правиле инвестиций 

Из-за низких процентных ставок вклады теряют популярность у граждан. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий назвал агентству «Прайм» приносящие доход инвестиционные инструменты.

Эксперт напомнил о золотом правиле инвестиций: чем выше доходность, тем сильнее риски. В качестве консервативного варианта Русецкий выделяет короткие или среднесрочные облигации федерального займа. Доходность по ним равняется примерно 5%, говорит он.

Второй вариант — паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это средство, по его словам, лучше своими налоговыми льготами, надежностью инфраструктуры, а также большим количеством уровней контроля со стороны ЦБ РФ

Третий вариант — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). На него, как заявляет Русецкий, есть возможность покупать самостоятельно ценные бумаги и готовые продукты, в том числе и открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).

Также отмечается, что в инвестициях играет большую роль сумма, срок, вероятность частичного или полного изъятия денежных средств до окончания срока вложений и валюта накоплений. Русецкий советует ориентироваться на персональный финансовый план, составленный профессиональным советником под ваши нужды.