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Экономист рассказал о золотом правиле инвестиций 

Лера Букина 41 минуту назад
Экономист рассказал о золотом правиле инвестиций
Фото: ТАСС
Из-за низких процентных ставок вклады теряют популярность у граждан. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий назвал агентству «Прайм» приносящие доход инвестиционные инструменты.
Эксперт напомнил о золотом правиле инвестиций: чем выше доходность, тем сильнее риски. В качестве консервативного варианта Русецкий выделяет короткие или среднесрочные облигации федерального займа. Доходность по ним равняется примерно 5%, говорит он.
Второй вариант — паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Это средство, по его словам, лучше своими налоговыми льготами, надежностью инфраструктуры, а также большим количеством уровней контроля со стороны ЦБ РФ.
Третий вариант — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). На него, как заявляет Русецкий, есть возможность покупать самостоятельно ценные бумаги и готовые продукты, в том числе и открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ).
Также отмечается, что в инвестициях играет большую роль сумма, срок, вероятность частичного или полного изъятия денежных средств до окончания срока вложений и валюта накоплений. Русецкий советует ориентироваться на персональный финансовый план, составленный профессиональным советником под ваши нужды.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане РФ теряют интерес к банковским вкладам и все чаще забирают деньги из банков из-за высоких ставок. По словам финансиста Михаила Дорофеева, россияне стали вкладывать деньги в рынок недвижимости и фондовый рынок, так как это для них гораздо выгоднее.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
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Личный счет , Андрей Русецкий , Центральный банк России
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