Аналитики: процентные ставки по кредитам уменьшатся

Практически все опрошенные «Известиями» эксперты самых крупных банков РФ и финансовых компаний считают , что 18 декабря ключевая ставка останется на уровне 4,25%. В связи с этим аналитики ожидают уменьшения процентных ставок по кредитам.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталии Орловой, быстрый темп роста цен на продукты в последние два месяца станет основным фактором для заморозки ключевой ставки. Она также отметила, что прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3,9–4,2%, который Банк России обновил лишь в октябре, будет значительно превышен.

Что касается банков, то они уже закладывали решение по оставлению ключевой ставки на уровне 4,25% в стоимость базовых продуктов, отметили их эксперты. Речь идет о кредитах, вкладах и ипотеке.

По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, в России ожидается увеличение показателя среднего тарифа по вкладам по итогам декабря. Этому будут способствовать сезонные акции. Он также прогнозирует снижение ставок по кредитам в ближайшее время.

Что касается ставок по займам, то они могут плавно снижаться в ближайшие месяцы. Такого мнения придерживается аналитик группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Дмитрий Назаров . Причина этого — мягкая монетарная политика и снижение премии за кредитный риск, отмечает он.

По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, снижение кредитной активности обусловлено низкой платежеспособностью граждан РФ, да и сами кредитные организации жестче отбирают заемщиков.