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Аналитики ожидают снижения кредитных ставок 

Лера Букина 2 часа назад
Аналитики: процентные ставки по кредитам уменьшатся
Фото: ТАСС
Практически все опрошенные «Известиями» эксперты самых крупных банков РФ и финансовых компаний считают, что 18 декабря ключевая ставка останется на уровне 4,25%. В связи с этим аналитики ожидают уменьшения процентных ставок по кредитам.
По мнению руководителя отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталии Орловой, быстрый темп роста цен на продукты в последние два месяца станет основным фактором для заморозки ключевой ставки. Она также отметила, что прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3,9–4,2%, который Банк России обновил лишь в октябре, будет значительно превышен.
Что касается банков, то они уже закладывали решение по оставлению ключевой ставки на уровне 4,25% в стоимость базовых продуктов, отметили их эксперты. Речь идет о кредитах, вкладах и ипотеке.
По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, в России ожидается увеличение показателя среднего тарифа по вкладам по итогам декабря. Этому будут способствовать сезонные акции. Он также прогнозирует снижение ставок по кредитам в ближайшее время.
Что касается ставок по займам, то они могут плавно снижаться в ближайшие месяцы. Такого мнения придерживается аналитик группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Дмитрий Назаров. Причина этого — мягкая монетарная политика и снижение премии за кредитный риск, отмечает он.
По мнению аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, снижение кредитной активности обусловлено низкой платежеспособностью граждан РФ, да и сами кредитные организации жестче отбирают заемщиков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банк ВТБ снизил на 2-2,5 п.п. ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что в 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10%, до 1,4 трлн рублей.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Назаров , Банк ВТБ , Центральный банк России , газета "Известия"
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