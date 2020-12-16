Массовое опустошение банковских счетов клиентами может привести к негативным последствиям, среди которых — потеря средств и удорожание недвижимости, заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты. В кредитных организациях надеются, что вкладчики со временем одумаются.

Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев 2020 года российские клиенты банков закрыли рублевые вклады на сумму 1,4 трл рублей, валютные — на сумму 13 млрд долларов. В списке причин опустошения счетов эксперты указали рекордно низкие проценты по вкладам, а также грядущий налог на депозиты в размере больше 1 миллиона рублей. Инвесторы обратили внимание на другие инструменты, обещающие более высокую доходность.

Например, часть вчерашних вкладчиков вышла на фондовый рынок. Повышенная активность на рынке ценных бумаг чревата тем, что некоторые инвесторы могут потерять сбережения из-за «непонимания особенностей финансовых инструментов», заявили журналистам в Центробанке . Также есть риск столкнуться с мисселингом — недобросовестной торговлей ценными бумагами.

Многие россияне, забрав деньги из банков, решили вложить их в недвижимость. По подсчетам экспертов, доля инвестиционных сделок во втором полугодии 2020 года выросла почти на 40%.

«Девелоперы не ожидали прихода такого количества инвесторов», — заявил зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

В Центробанке подчеркнули, что в результате на рынке недвижимости сформировался дефицит предложения, который в последующем грозит ростом цен на недвижимость, снижением уровня доступности жилья и повышением закредитованности граждан.