В Москве выбрали самые высокооплачиваемые вакансии 

Старший PHP-разработчик, анестезиолог-реаниматолог и барбер в Москве получают самые большие деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Работа.ру.

По данным рейтинга, анестезиолог-реаниматолог может получать до 200 тысяч рублей. Одна из обязанностей — уметь оказывать экстренную помощь. Отмечается, что сотрудник будет вынужден работать в «красной зоне» с зараженными коронавирусом.

Если говорить об IT-сфере, то старшему PHP-разработчику способны платить до 300 тысяч рублей в компании, занимающейся развитием партнерской юридической сети. Одна из обязанностей — разработка и внедрение глобальных инфраструктурных сервисов.

На 130 тысяч рублей могут рассчитывать digital-маркетологи. Одна из его обязанностей — медиапланирование, ведение кампаний в соцсетях.

Барберу в мужском салоне готовы предложить до 200 тысяч рублей. От кандидата требуется выполнение высококлассных мужских стрижек, владение разными техниками бритья.

Ипотечные брокеры могут рассчитывать на заработную плату от 180 тысяч рублей в месяц, швея с опытом работы от 3 лет — на 120 тысяч рублей.

Ранее «Рамблер» сообщал, что около трети российских работодателей планируют в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Это следует из данных портала «Работа.ру». Кроме того, расширять штат будут 35% представителей бизнеса.