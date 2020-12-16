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В Москве выбрали самые высокооплачиваемые вакансии 

Лера Букина 39 минут назад
В Москве выбрали самые высокооплачиваемые вакансии
Фото: ТАСС
Старший PHP-разработчик, анестезиолог-реаниматолог и барбер в Москве получают самые большие деньги, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Работа.ру.
По данным рейтинга, анестезиолог-реаниматолог может получать до 200 тысяч рублей. Одна из обязанностей — уметь оказывать экстренную помощь. Отмечается, что сотрудник будет вынужден работать в «красной зоне» с зараженными коронавирусом.
Если говорить об IT-сфере, то старшему PHP-разработчику способны платить до 300 тысяч рублей в компании, занимающейся развитием партнерской юридической сети. Одна из обязанностей — разработка и внедрение глобальных инфраструктурных сервисов.
На 130 тысяч рублей могут рассчитывать digital-маркетологи. Одна из его обязанностей — медиапланирование, ведение кампаний в соцсетях.
Барберу в мужском салоне готовы предложить до 200 тысяч рублей. От кандидата требуется выполнение высококлассных мужских стрижек, владение разными техниками бритья.
Ипотечные брокеры могут рассчитывать на заработную плату от 180 тысяч рублей в месяц, швея с опытом работы от 3 лет — на 120 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около трети российских работодателей планируют в 2021 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Это следует из данных портала «Работа.ру». Кроме того, расширять штат будут 35% представителей бизнеса.
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Личный счет , РИА Новости
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