Учителям предложили новые надбавки 

Она внесла на рассмотрение депутатов Государственной думы проект закона, в котором предложила установить минимальный оклад для преподавателей в вузах в размере не менее 140% от среднемесячной заработной платы в регионе, а для остальных педагогов — не менее 70%.

Также партия предлагает установить продолжительность преподавательской работы за ставку зарплаты — 18 часов в неделю для учителей школ и педагогов, например, школ искусств.

Коммунисты предлагают ввести для всех педагогов ежегодный основной оплачиваемый отпуск длительностью 56 дней и установить надбавки за классное руководство и кураторство студенческих групп в размере пяти тысяч рублей, за кандидатские степени — восьми тысяч, за ученые степени доктора наук — 15 тысяч.

Кроме того, они предлагают доплачивать 3% от оклада за каждого школьника, обучающегося свыше нормативной наполняемости класса на первое число каждого месяца, и выплачивать 10% от оклада в качестве компенсации для обеспечения книгами.

Правительство не поддержало законопроект. В его отзыве на него сказано, что реализация документа потребуют выделения дополнительных бюджетных средств, а КПРФ не определила источник и порядок финансирования новых обязательств, что нарушает 83-ю статью Бюджетного кодекса.