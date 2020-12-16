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Россияне стали чаще соглашаться на зарплату «в конверте» 

Лера Букина 1 час назад
Россияне стали чаще соглашаться на зарплату «в конверте»
Фото: РИА Новости
Около половины граждан (44%) Российской Федерации не против получения «серой» зарплаты, пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob. Против заработной платы «в конвертах» выступил 31% участников опроса. Затруднительным вопрос оказался для четверти респондентов.
В исследовании приняли участие 1600 россиян. Среди мужчин не против «черных» зарплат оказались 49%. Что касается женщин, то они менее терпимы к подобной схеме оплаты труда, только 39% россиянок готовы получать зарплату «в конверте». Наибольшая доля тех, кто готов получать «серую» зарплату, среди участников с доходом до 30 тыс. рублей (45%). Наименьшая доля тех, кто допускает получение «серых» зарплат, — в группе с заработной платой от 80 тыс. рублей (36%).
Как показывают результаты исследования, в России число граждан, которые были готовы к получению заработной платы по «серой» схеме, понижалось с начала пандемии (с 46% в апреле до 39% в августе и сентябре).
Согласно данным «Росстата» за третий квартал 2020 года, число неофициально работающих граждан в РФ составляет 14,58 млн граждан.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на фоне эпидемии COVID-19 в России сократился спрос на теневые услуги. Доля работающих неофициально упала до 20,5%, а тех, кто получает от этого основной доход, — до 11,3%.
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Личный счет , РБК
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