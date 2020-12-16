Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.56
89.75
89.67
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.84
–0.20 Золото
1863.25
–0.00 РТС
1390.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2189
+0.0117
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

За ошибки в начислении пенсий предложили ввести пеню 

Лера Букина 1 час назад