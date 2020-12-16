Россиян предостерегли от инвестиций в кризис 

Вложения для граждан России оказались не совсем безопасными в период эпидемии COVID-19, заявили доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич, а также экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По их мнению, россияне будут вынуждены либо хранить денежные средства в банке и не надеяться на прибыль, либо увеличивать материальную грамотность, пишет «Ура.ру».

Для того чтобы получать доходность более 10% годовых, необходим не банковский вклад, а облигации, считает Кривелевич. С облигаций крупных компаний можно получать дивиденды. Он отмечает, что к такому вопросу нужно подходить очень осторожно, продумывая все до деталей, поскольку существует риск упустить все сбережения.

Виталий Калугин настроен более категорично по отношению к вложениям из-за того, что, по его словам, в российской экономике сейчас наблюдается стагнация. Он порекомендовал россиянам не инвестировать денежные средства в ближайшее время. Специалист подчеркивает, что сейчас выгоднее не получать дохода от накоплений, чем рисковать.

«Ни во что не нужно инвестировать. Сейчас уникальный момент, когда деньги должны лежать под низкий процент на депозите», — отмечает он.