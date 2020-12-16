Москвичей с 1 января 2021 года ожидает повышение пенсий. Так, минимальный размер превысит 20 тысяч рублей. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин сообщает РИА Новости.

«Минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц», — цитирует РИА Новости мэра.

Из этого следует, что пенсии будут проиндексированы на 3,7%. Помимо этого, со следующего года увеличатся детские пособия и социальные выплаты пожилым людям.

Ранее «Рамблер» сообщал, что жители России смогут оформить пенсию, а также получить другие услуги в негосударственных организациях, включая банки. Это поможет гражданам сэкономить время на сборе справок.