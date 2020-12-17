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Каким пенсионерам начнут выплачивать по 20 тыс. рублей ежемесячно с 1 января 

Primpress и ещё 3 39 минут назад
Каким пенсионерам начнут выплачивать по 20 тысяч рублей
Фото: mos.ru
Российские пенсионеры начнут получать больше денежных средств с 1 января 2021 года. При этом часть пожилых граждан сможет рассчитывать на повышенную минимальную выплату, размер которой превысит 20 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
С 1 января, как известно, произойдет индексация страховых пенсий. Повышение затронет большинство российских пенсионеров, однако прибавка будет индивиуальной, в зависимости от исходного размера пенсии.
Впрочем, в некоторых регионах власти устанавливают свои стандарты выплат. В этом плане больше всего повезло пенсионерам, которые проживают в Москве.
В новом году в столице установится новый размер минимальных пенсий, и он превысит 20 тысяч рублей. То есть меньше этой планки пенсионеры с московской пропиской, проживающие там более 10 лет, получать не будут. Если размер пенсии будет ниже, его доведут до городского стандарта с помощью доплаты.
Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат новую денежную выплату. Часть пожилых граждан может рассчитывать на получение дополнительных денег от государства в ближайшее время. Но выплата носит пока лишь региональный характер.
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