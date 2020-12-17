Каким пенсионерам начнут выплачивать по 20 тысяч рублей

Российские пенсионеры начнут получать больше денежных средств с 1 января 2021 года. При этом часть пожилых граждан сможет рассчитывать на повышенную минимальную выплату, размер которой превысит 20 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.

С 1 января, как известно, произойдет индексация страховых пенсий. Повышение затронет большинство российских пенсионеров, однако прибавка будет индивиуальной, в зависимости от исходного размера пенсии.

Впрочем, в некоторых регионах власти устанавливают свои стандарты выплат. В этом плане больше всего повезло пенсионерам, которые проживают в Москве.

В новом году в столице установится новый размер минимальных пенсий, и он превысит 20 тысяч рублей. То есть меньше этой планки пенсионеры с московской пропиской, проживающие там более 10 лет, получать не будут. Если размер пенсии будет ниже, его доведут до городского стандарта с помощью доплаты.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры получат новую денежную выплату. Часть пожилых граждан может рассчитывать на получение дополнительных денег от государства в ближайшее время. Но выплата носит пока лишь региональный характер.