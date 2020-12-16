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В Сбере предостерегли россиян от псевдоброкеров 

Лера Букина 1 час назад
В Сбере предостерегли россиян от псевдоброкеров
Фото: ТАСС
Руководитель направления управления противодействия кибермошенничеству Сбера Дарья Савенкова заявила, что настоящие брокерские агентства никогда не используют метод расчета через физических лиц, сообщает «РИА Новости».
Она уточнила, что бывают случаи, когда ненастоящая брокерская фирма просит клиента выполнить перевод средств на карту третьего лица для пополнения «брокерского счета». По словам Савенковой, в таком случае нужно быть очень внимательными и осторожными, потому как настоящие брокеры не выполняют расчеты через карты физических лиц.
Также она отметила, что схема с «повышением торгового статуса» является распространенным примером мошенничества. Для вывода денежных средств человеку предлагают поднять свой торговый статус с помощью внесения дополнительной суммы на счет. Однако финал, по ее словам, таков, что клиент не получает возможности вывести свои денежные средства. При этом со счета реальной брокерской компании клиент всегда может вывести свои средства. подчеркнула Савенкова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что начинающим инвесторам посоветовали изучить брокера, прежде чем начать с ним сотрудничать, в частности, необходимо проверить его лицензию.
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Личный счет , РИА Новости
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