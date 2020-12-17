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Россияне могут лишиться перечисления субсидий по ЖКУ 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне могут лишиться перечисления субсидий по ЖКУ
Фото: ТАСС
Россияне могут перестать получать субсидии по жилищно-коммунальным услугам, так как деньги предлагается перечислять напрямую управляющим компаниям. С такой инициативой обратились в Госдуму депутаты от «Единой России».
На сегодня субсидии перечисляются собственникам квартир, в большинстве своём они носят заявительный характер. Со следующего года этих денег предлагают лишить должников, у которых долги скопились за три года, сообщает «Парламентская газета».
Но на подтверждение задолженности может уйти год, и всё это время человек будет получать субсидии. Есть случаи, когда эти деньги используются не по назначению. Чтобы избежать этого, регионам дано право перечислять деньги напрямую управляющим компаниям, отмечают авторы инициативы. Эту практику предлагается сделать федеральной.
В следующем году тарифы по ЖКУ вырастут на 4%. Плановая индексация произойдёт 1 июля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги по регионам будет разниться исходя из ранее утверждённого правительством индекса, который регламентирует предельное суммарное повышение стоимости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам могут начислить штрафы за неуплату жилищно-коммунальных услуг сразу за весь 2020 год. С апреля текущего года до января 2021-го введён мораторий на начисление пеней за неуплату коммунальных услуг, но чёткие правила его отмены в нормативных актах прописаны не были.
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Комментарии 2
Личный счет , Единая Россия , Госдума , Парламентская газета
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