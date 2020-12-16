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Прожиточный минимум в Москве вырос на 188 рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Прожиточный минимум в Москве вырос на 188 рублей
Фото: РИА Новости
В Москве в третьем квартале 2020 года уровень прожиточного минимума стал на 188 руб. больше, чем за предыдущий квартал. Соответствующее постановление столичного мэра Сергея Собянина опубликовано на его официальном сайте.

"Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за третий квартал 2020 года в расчете на душу населения — 18 029 рублей", — говорится в сообщении.

Во втором квартале прожиточный минимум в Москве составил более 17,8 тыс. руб. В третьем квартале 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составил около 20,6 тыс. руб. Для пенсионеров — более 12,7 тыс. руб., для детей — около 15,6 тыс. руб.
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