Россиянам советуют рассчитаться с долгами до Нового года

Жителям России стоит погасить все свои задолженности до наступления 1 января 2021 года, поскольку с этой даты Федеральная служба судебных приставов вновь сможет взыскивать долги в полном объеме.

Как напомнила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева, в текущем году из-за пандемии коронавирусной инфекции был введен ряд мер поддержки граждан, в частности — послабления для заемщиков. Реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежей можно было россиянам, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели COVID-19.

При этом послабления не касались оплаты жилищно-коммунальных услуг и платежей по кредитам.

С 1 января 2021 года прекратит действовать норма о приостановке взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты ЖКУ, а кредиторы смогут вновь предъявлять в полном объеме требования к заемщикам.

При этом судебные приставы смогут удерживать до половины дохода должника, в том числе напрямую обратившись к его работодателю — деньги будут автоматически уходить на счет ФССП в день получения заработной платы, рассказала Зайцева РИА Новости