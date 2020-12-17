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Россиянам посоветовали рассчитаться с долгами до Нового года 

Вечерняя Москва 1 час назад
Россиянам советуют рассчитаться с долгами до Нового года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Жителям России стоит погасить все свои задолженности до наступления 1 января 2021 года, поскольку с этой даты Федеральная служба судебных приставов вновь сможет взыскивать долги в полном объеме.
Как напомнила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева, в текущем году из-за пандемии коронавирусной инфекции был введен ряд мер поддержки граждан, в частности — послабления для заемщиков. Реструктурировать кредиты, избежать штрафов и пени за просрочку платежей можно было россиянам, которые столкнулись с существенным сокращением доходов или заболели COVID-19.
При этом послабления не касались оплаты жилищно-коммунальных услуг и платежей по кредитам.
С 1 января 2021 года прекратит действовать норма о приостановке взыскания пени и штрафов за просрочку оплаты ЖКУ, а кредиторы смогут вновь предъявлять в полном объеме требования к заемщикам.
При этом судебные приставы смогут удерживать до половины дохода должника, в том числе напрямую обратившись к его работодателю — деньги будут автоматически уходить на счет ФССП в день получения заработной платы, рассказала Зайцева РИА Новости.
Ранее стало известно, что суммарная задолженность россиян по ипотечным кредитам приблизилась к девяти триллионам рублей.
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