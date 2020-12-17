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Новые правила обращения денег, включая наличные, вступят в силу после новогодних праздников. Изменения коснутся и снятия денег в банкоматах, а также некоторых переводов.

Новые правила обусловлены поправками в закон о противодействии легализации доходов. По мнению экспертов, они облегчат жизнь легальному бизнесу и закроют лазейки компаниям, ведущим двойную бухгалтерию, сообщает издание «Экономика сегодня».

Из перечня операций, подлежащих контролю, будут исключены платежи через небанковские учреждения и по анонимным счетам. Под контроль попадут наиболее специфичные операции банков, организаций сферы страхования, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций.

Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга, а также любыми операциям, сумма которых превышает 600 тыс. руб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля безналичных операций в России по итогам 2020 года может превысить 70%. Такая тенденция обусловлена ростом популярности Системы быстрых платежей (СБП) и развитием онлайн-торговли.