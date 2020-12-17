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Долги по ипотеке выросли более чем на 20% 

Прайм 1 час назад
Россияне накопили 9 трлн рублей долгов по ипотеке
Фото: РИА Новости
Общая задолженность россиян по ипотеке приблизилась к 9 трлн рублей, увеличившись за год на 22,1%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.
Тем временем объемы выдач жилищных ссуд продолжают бить рекорды: в октябре граждане взяли таких займов более чем на полтриллиона рублей. По мнению экспертов, продление льготной программы повышает риски перегрева рынка, а лояльные условия могут увеличить просрочку.
К 1 ноября долги физлиц по ипотеке достигли 8,88 трлн рублей, что на 22,1% больше прошлогоднего, говорится в данных регулятора. Из них лишь 18,7 млрд составляет валютная ссуда, остальное — рублевая. Доля просрочки сохраняется на уровне 0,9%: по итогам октября ее объем составляет 71,16 млн рублей, увеличившись за год на 11,1%.
Рекордными темпами продолжают расти показатели выдачи жилищных займов. По данным регулятора, в октябре по сравнению с сентябрем объем кредитования вырос на 3,4%. Банки заключили 212 тыс. договоров на общую сумму 546,4 млрд рублей, что стало новым историческим максимумом с 2009 года. В результате каждый третий кредит физлиц приходился на ипотеку, тогда как год назад был каждый пятый. Средневзвешенная процентная ставка по жилищному займу в рублях за год снизилась с 9,4 до 7,3%. В том числе на первичном рынке — 5,9%, вторичном — 8%.
Ускорение ежемесячного темпа прироста ипотеки в сентябре-октябре связано с благоприятными условиями в сегменте жилищного кредитования, говорится в обзоре ЦБ. Вместе с тем регулятор опасается, что бум цен на рынке недвижимости может привести к снижению доступности жи­лья для населения и увеличению долговой нагрузки граждан, если рост ипотеки не будет сопровождаться одновременным повышением доходов россиян.
Ранее в этом месяце председатель Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать черты ажиотажного и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов. В результате эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики и банки.
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Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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