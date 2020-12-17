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ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг 

Банки.ру и ещё 4 1 час назад
ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных банками услуг
Фото: РИА Новости
ЦБ предлагает дать потребителям финансовых услуг две недели на то, чтобы отказаться от любых навязанных услуг при оформлении потребительского кредита, пишет РБК. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России, уточнив, что в настоящее время идет обсуждение текста поправок в закон о потребительском кредите. Навязанные услуги могут быть предустановлены (в виде заранее проставленных галочек в договоре), потребитель может оказаться не информирован о возможности от них отказаться до подписания договора, поэтому регулятор считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, уточнили в пресс-службе ЦБ.
Действующее законодательство позволяет клиентам банков отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, в течение периода охлаждения — 14 дней. С 1 сентября период охлаждения распространился и на договоры коллективного страхования, когда договор со страховой компанией заключает банк, а потребитель к нему подключается. Кроме полисов страхования клиенты банков приобретают вместе с кредитами и другие продукты. Речь идет о продаже продукта только при условии приобретения дополнительного, говорил на конференции Ассоциации банков «Россия» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
Российское законодательство запрещает навязывать приобретение одних товаров, работ или услуг при приобретении других, а также дает заемщику право отказаться от дополнительной платной услуги, не потеряв при этом возможность получить кредит или заем, напомнили в пресс-службе ЦБ.
По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, расширение периода охлаждения — это «полумера, и следовало бы запретить при выдаче кредитов навязывать какие-либо иные продукты и услуги». Период охлаждения на страховые продукты действует уже несколько лет, но рынок псевдостраховок (по ним выплаты годами не превышают 10% от сборов) растет, отмечает Янин. По его словам, банки должны зарабатывать на процентах за использование средств, а не на комиссиях с поставщиком услуг. Банки получают от страхователя почти 60% от цены полиса, получается, что это по сути доплата за кредит, также как и предлагаемые юридические услуги или телемедицина, считает эксперт.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России
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