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Эксперт оценил шансы на рост доходности вкладов 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт: доходность по вкладам повысится не ранее 2022 года
Фото: РИА Новости
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил агентству «Прайм», что роста ставок по рублевым вкладам стоит ожидать не ранее 2022 года при условии возвращения Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике.
Специалист подчеркнул, что даже в этом случае прибыльность данных вкладов все равно останется на сдержанном уровне. Также он указал на то, что инвесторы будут извлекать выгоду из иных финансовых инструментов. Один из них, по его словам, — паевой инвестиционный фонд (ПИФ). По словам эксперта, граждане все больше склоняются к фондовому рынку и торговле ценными бумагами.
Бахтин считает, что ключевая ставка на предстоящем заседании ЦБ РФ останется неизменной, однако он не исключает ее понижения в первом полугодии 2021 года.
Эксперт выразил уверенность в том, что последствия пандемии будут сопровождать страну еще несколько лет.

«Так что в условиях мягкой монетарной политики мы будем жить в условиях низких доходностей и по банковским вкладам», — заявил он.

Также Бахтин считает, что в ближайшие годы ставки по валютным вкладам не поднимутся. Как считает эксперт, причина этого — политика ведущих центральных банков мира.
Ранее «Рамблер» сообщал, что активное опустошение банковских счетов гражданами может привести к негативным последствиям, среди которых — лишение средств и подорожание недвижимости. Такого мнения придерживаются эксперты. Отмечается, что за 10 месяцев 2020 года клиенты банков РФ закрыли рублевые вклады на сумму 1,4 трлн рублей, а валютные — на сумму 13 млрд долларов.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
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Личный счет , Александр Бахтин , Центральный банк России
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