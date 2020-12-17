Эксперт назвал безопасные альтернативы банковским вкладам

Короткие или среднесрочные облигации федерального займа, паевые инвестиционные фонды и индивидуальный инвестиционный счет позволят заработать больше, чем на вкладе. Об этом управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий сообщил «Прайму».

Летом 2019 года, как сообщал «Рамблер», Центральный банк начал снижать ключевую ставку. Ставки по депозитам в коммерческих банках снижались вслед за ней. В июле Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых, в результате чего во многих кредитных организациях ставки по депозитам опустились ниже уровня инфляции.

«В инвестициях работает золотое правило: чем выше потенциальная доходность, тем сильнее возможные риски», — отметил Русецкий.

Он посоветовал начинающим инвесторам составить с профессиональным советником персональный финансовый план и опираться на него. Важные параметры при инвестировании — сумма, срок, валюта и возможность изъятия средств до конца срока вложений.

Рискованность акций невозможно просчитать до конца, а их потенциальная доходность реализуется на длинной дистанции. Рискованность российских государственных облигаций минимальна и прогнозируема, но и доходность небольшая — около 5% по коротким и среднесрочным ОФЗ.

ПИФ — очень хороший инструмент с налоговыми льготами, надежной инфраструктурой и множеством уровней контроля со стороны Центробанка. ИИС также отличается льготой от государства, которая освобождает всю прибыль или увеличивает доходность.