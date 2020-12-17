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Россиян предложили лишить субсидии на ЖКУ 

Лера Букина 32 минуты назад
Депутаты «Единой России» выступили с инициативой начислять субсидию на оплату ЖКУ не гражданам, а напрямую управляющим организациям, пишет «Ура.ру».
В настоящее время субсидии перечисляются владельцам квартир. Отмечается, что с 2021 года граждан могут лишить этих денежных средств, если имеется задолженность не больше чем за три года. Для подтверждения долга, как подчеркивают депутаты, потребуется время (год или больше), в течение которого субсидия будет производиться.

«Нередки случаи, когда выплаты используются гражданами не по назначению. В то же время у регионов есть право напрямую перечислять субсидию управляющим компаниям. Такую практику предлагается сделать федеральной», — отмечает «Парламентская газета».

Ранее «Рамблер» сообщал, в 2021 году россиянам могут начислить пени за неуплату коммунальных услуг в 2020 году.
Личный счет , Видео , Единая Россия , Парламентская газета
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