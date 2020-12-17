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Депутаты хотят раздать пенсионерам по 12 тысяч 

Артём Кульша 26 минут назад
Депутаты хотят раздать пенсионерам по 12 тысяч
Фото: РИА Новости
Депутаты предлагают выплатить пенсионерам единовременную выплату в размере минимального размера оплаты труда в регионе. Об этом сообщает «Дейта».
Члены Совета депутатов Новосибирска намерены направить в правительство предложение выплатить всем пенсионерам в связи с пандемией коронавирусной инфекции СOVID-19 единовременную выплату, аналогичную выплатам семьям с детьми 3-16 лет.
Также они предлагают ввести 25-процентную надбавку к пенсии для тех, кто имеет 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, а сейчас проживает в городе.
Перед отправкой предложений в правительство новосибирские парламентарии хотят заручиться поддержкой городских депутатов по всей стране. Недавно они направили свою инициативу коллегам из Хабаровской городской думы. Те предварительно поддержали ее, а окончательное решение примут 22 декабря.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», экономист Руслан Гринберг назвал единственным в условиях заморозки накопительной части пенсии способом увеличить пенсию делать сбережения и инвестировать эти средства. Он посоветовал людям с низкими доходами делать долгосрочные накопления в валюте.
Проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предполагает индексацию страховых пенсий неработающим пенсионерам на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%, а также что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021-м составит 17443 рубля.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
Комментарии 1
Личный счет , Руслан Гринберг , Пенсионный фонд РФ
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