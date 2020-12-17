Депутаты хотят раздать пенсионерам по 12 тысяч 

Депутаты предлагают выплатить пенсионерам единовременную выплату в размере минимального размера оплаты труда в регионе. Об этом сообщает «Дейта».

Члены Совета депутатов Новосибирска намерены направить в правительство предложение выплатить всем пенсионерам в связи с пандемией коронавирусной инфекции СOVID-19 единовременную выплату, аналогичную выплатам семьям с детьми 3-16 лет.

Также они предлагают ввести 25-процентную надбавку к пенсии для тех, кто имеет 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве, а сейчас проживает в городе.

Перед отправкой предложений в правительство новосибирские парламентарии хотят заручиться поддержкой городских депутатов по всей стране. Недавно они направили свою инициативу коллегам из Хабаровской городской думы. Те предварительно поддержали ее, а окончательное решение примут 22 декабря.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», экономист Руслан Гринберг назвал единственным в условиях заморозки накопительной части пенсии способом увеличить пенсию делать сбережения и инвестировать эти средства. Он посоветовал людям с низкими доходами делать долгосрочные накопления в валюте.