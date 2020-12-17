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Россияне стали оставлять в магазинах больше денег 

Секрет Фирмы 40 минут назад
Россияне стали оставлять в магазинах больше денег
Фото: РИА Новости
Средний чек российских покупателей резко вырос под конец года, выяснил холдинг «Ромир». В ноябре россияне стали посещать магазины реже, но оставлять в них больше денег.
Эксперты проанализировали данные из 220 городов в разных регионах России и выяснили, что в ноябре 2020 года средний чек россиян оказался равен 616 рублям, сообщило издание «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования. Это на 30 рублей больше, чем в октябре.
Средний чек на товары повседневного спроса также вырос на 27 рублей. При этом сильнее всего подорожала корзина покупателей на Дальнем Востоке и в Приволжье, а в Уральском и Северо-Западном федеральных округах рост оказался незначительным.
Вырос чек и в Москве — на 7,7% относительно предыдущего месяца и на 8,1% против ноября прошлого года. А вот в Санкт-Петербурге чек за месяц, наоборот, сократился на 1,9%.
В «Ромире» подчеркнули, что рост среднего чека в ноябре был вполне ожидаемым: на нём сказались распродажи и изменения покупательских предпочтений на фоне эпидемии коронавируса. В частности, распродажи «чёрной пятницы» в конце ноября признали самыми успешными для российских магазинов за четыре года, хотя траты россиян на акциях упали на 40%. Кроме того, россияне постепенно начали готовиться к Новому году, так что в их корзинах всё чаще стали попадаться новогодние товары.
Исследование «Ромира» базируется на данных потребления 40 000 россиян и 15 000 домохозяйств. Средний чек за декабрь ещё не рассчитывался, но на фоне резкого роста цен на сахар, масло и изделия из муки, а также некоторые фрукты и овощи он может оказаться даже выше, чем в ноябре.
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