Эксперты: после заморозки цен ряд продуктов подорожает

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич заявили, что за указанием главы Российской Федерации Владимира Путина о сдерживании цен последует их рост на многие продукты питания, пишет «Ура.ру».

По их мнению, подорожать могут такие продукты, как хлеб, макароны, овощи и фрукты.

По мнению Любича, такая инициатива может спровоцировать дефицит недорогих продуктов из-за того, что властями России будут установлены фиксированные цены на товары ниже уровня эконом-класса.

«Производители товары по социальным ценам в каком-то количестве произведут, поставят на полки. А товары других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кому не хватило товаров эконом-класса, придется мириться с более высокими ценами», — пояснил он.

Карпов отмечает, что повышение цен на продукты питания является постоянным процессом. Он подчеркнул, что рост обусловлен, в том числе, повышением стоимости товаров на международных биржах.