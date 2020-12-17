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Эксперты назвали товары, которые могут подорожать после слов Путина 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты: после заморозки цен ряд продуктов подорожает
Фото: РИА Новости
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич заявили, что за указанием главы Российской Федерации Владимира Путина о сдерживании цен последует их рост на многие продукты питания, пишет «Ура.ру».
По их мнению, подорожать могут такие продукты, как хлеб, макароны, овощи и фрукты.
По мнению Любича, такая инициатива может спровоцировать дефицит недорогих продуктов из-за того, что властями России будут установлены фиксированные цены на товары ниже уровня эконом-класса.

«Производители товары по социальным ценам в каком-то количестве произведут, поставят на полки. А товары других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кому не хватило товаров эконом-класса, придется мириться с более высокими ценами», — пояснил он.

Карпов отмечает, что повышение цен на продукты питания является постоянным процессом. Он подчеркнул, что рост обусловлен, в том числе, повышением стоимости товаров на международных биржах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», обнулила торговую наценку на семь товаров. В список попали макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Карпов , Владимир Путин , X5 Retail Group
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