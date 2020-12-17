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Кредитный рейтинг россиян в ноябре снизился впервые за несколько месяцев 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Кредитный рейтинг россиян снизился
Фото: ТАСС
Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) активных заемщиков в РФ в ноябре уменьшилось на 9 баллов по сравнению с октябрем, показав снижение впервые за несколько месяцев, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом сильнее всего средний ПКР сократился у держателей кредитных карт (на 12 баллов), а также у заемщиков с потребительскими кредитами (на 4 балла). Для заемщиков с обеспеченными кредитами (ипотека и автокредиты) снижение за месяц составило 3 балла.
Как отмечают в бюро, до падения ПКР в ноябре 2020 года многие месяцы данный показатель стабильно рос. Вместе с тем, по мере окончания периода кредитных каникул для многих граждан среднее значение рейтинга начало снижаться.

"Снижение персонального кредитного рейтинга заемщиков, прежде всего, в сегменте кредитных карт, связано, на наш взгляд, с окончанием в октябре-ноябре кредитных каникул у тех граждан, которые выходили на них в апреле-мае текущего года. При этом для граждан, которые в последние полгода столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты (и, в особенности, кредитные карты) стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня домохозяйств в условиях вероятных кассовых разрывов. Это вынуждает банки внимательней обычного относиться к заемщикам с необеспеченными кредитами, предвидя возможный рост объема "плохих" долгов", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В этих условиях НБКИ рекомендует гражданам, собирающимся запрашивать новые кредиты или рефинансировать имеющиеся, уделять большее внимание своему ПКР для получения лучших условий от банков.
Самая существенная динамика снижения ПКР в ноябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была отмечена в Республике Крым (-30 баллов), Севастополе (-28 баллов), Ярославской (-10 баллов), Мурманской (-10 баллов) и Московской (-10 баллов) областях, а также в Москве (-10 баллов).
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Комментарии
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