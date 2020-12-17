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Из платёжек в Москве исчезла графа о страховании жилья 

ИА Regnum 1 час назад
Из платежек в Москве исчезла графа о страховании жилья
Фото: ТАСС
С декабря 2020 года графа о страховании жилья в платёжках жителей Москвы будет отсутствовать, сообщает 17 декабря газета «Коммерсантъ».
Как рассказали изданию в департаменте городского имущества, в Москве прекращает действие льготная программа по страхованию жилья. Собственникам недвижимости предлагается защищать риски непосредственно у страховых компаний, заключая с ними соответствующие договоры.

«Правительство Москвы приняло решение не проводить отбор страховых компаний для дальнейшего участия в Городской программе страхования жилья», — цитирует СМИ представителей департамента.

Ситуации объяснили тем, что за 25 лет работы программа выполнила своё предназначение — в Москве сформирована комплексная система страхования.
Строчка «Добровольное страхование» исчезла из платёжек уже в декабре 2020 года. При этом в департаменте заверили, что обязательства по действующим договорам будут исполнены в полном объёме.
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Личный счет , Недвижимость , Правительство Москвы , Газета "Коммерсантъ"
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