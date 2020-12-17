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Россиян призвали срочно оплатить долги 

Мария Иванова 2 часа назад
Россиян призвали срочно оплатить долги
Фото: Рамблер
Юрист Дина Зайцева посоветовала россиянам выплатить долги до Нового года: с 1 января в России перестанут действовать послабления, введенные из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Зайцева заявила, что с января 2021 года приставы начнут активнее взыскивать задолженности. Она напомнила, что приставы могут удерживать до 50 процентов из дохода должника.

«Как они могут действовать? Например, напрямую обратиться к работодателю должника, и деньги будут автоматически уходить на банковский счет ФССП в день получения зарплаты», — рассказала юрист.

Также в новом году россиянам снова начнут начислять штрафы и пени за неуплату ЖКХ.
Как писал «Рамблер», до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».
До начала следующего года запрещено отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.
Кроме того, в конце декабря истекает срок действия послаблений для заемщиков. Реструктурировать кредиты, избежать штрафов за просрочку могли заемщики, чьи доходы заметно упали из-за пандемии.
Также Зайцева посоветовала до 31 декабря обратиться за пособием на детей от трех до семи лет. Она объяснила, что выплату начнут начислять с того дня, когда ребенку исполнилось три года.

«В том случае если на 1 января 2020 года ребёнку уже есть три года, его родители смогут получить деньги за весь 2020 год», — подчеркнула она.

Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
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