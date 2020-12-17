ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных банками услуг

Банк России выступил с инициативой предоставить клиентам финансовых институтов две недели на отказ от услуг, которые были им навязаны во время оформления потребительского кредита, заявили РБК в пресс-службе ЦБ РФ. Там уточнили, что данный вопрос находится в процессе обсуждения.

В Банке России считают, что оптимальный срок охлаждения — 14 дней. Отмечается, что денежные средства за те услуги, что не были оказаны, организации должны возвратить клиенту по первому его требованию.

Согласно действующему законодательству, сейчас клиенты банков имеют право на отказ от любых навязанных услуг добровольного страхования в течение 14 дней. Это касается и потребительского кредитования. Однако у кредитора есть полномочия поменять условия, например, повысить ставку.

Как отметил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута, сейчас существует большое множество навязанных продуктов во время оформления кредита в виде юридических услуг, а также информационно-консультационных.

Регулятор хочет добиться того, чтобы в договорах было понятно, от чего клиент может отказаться.

«Регулятор считает необходимым распространить период охлаждения на все дополнительные услуги, оформленные вместе с договором на основной продукт», — сообщили в Банке России.