Путин ожидает падения реальных доходов населения на 3%

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, на каком уровне будет падение реальных доходов населения до конца года.

«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт до конца года у нас на 1,5%, к сожалению, при падении реально располагаемых доходов населения», — сказал он.

По словам президента, в общем падение реальных доходов будет на уровне около 3%.

Он также уточнил, что уровень безработицы в начале года был 4,7%. Путин добавил, что сейчас этот показатель подрос до 6,3%.