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Путин рассказал о падении реальных доходов населения 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Путин ожидает падения реальных доходов населения на 3%
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, на каком уровне будет падение реальных доходов населения до конца года.

«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт до конца года у нас на 1,5%, к сожалению, при падении реально располагаемых доходов населения», — сказал он.

По словам президента, в общем падение реальных доходов будет на уровне около 3%.
Он также уточнил, что уровень безработицы в начале года был 4,7%. Путин добавил, что сейчас этот показатель подрос до 6,3%.
Ранее сообщалось, что более 30% россиян намерены смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире.
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Личный счет , Экономика , Владимир Путин
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