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Путин пообещал скорую реакцию на рост цен 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Путин пообещал скорую стабилизацию цен на продукты
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.
«Вот сейчас уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают на определенный объем, и сети в рознице должны показать нам это снижение по базовым продуктам питания», — сказал глава государства.

«На цены, конечно, надо смотреть внимательно, и будем, безусловно, это делать. Надеюсь, что реакция будет в течение нескольких дней, нескольких недель точно», — пообещал Путин.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.
Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.
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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин , ФАС , Минсельхоз
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