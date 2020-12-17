Путин пообещал скорую стабилизацию цен на продукты

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.

«Вот сейчас уже подписаны соглашения между производителями и сетями. И производители снижают на определенный объем, и сети в рознице должны показать нам это снижение по базовым продуктам питания», — сказал глава государства.