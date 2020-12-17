Путин призвал пересмотреть зарплаты учителей 

"Ситуация, когда учитель получает, как уборщица — недопустима", — сказал президент.
"Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, то есть минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули, получилось, произошло то, о чем вы пишите. МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, приподняли, и уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было одновременно приподнять и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству надо будет сделать, придется сделать все равно. Поэтому я хочу обратить внимание правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной", — сказал Путин.