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Путин призвал пересмотреть зарплаты учителей 

Прайм 29 минут назад
Путин призвал пересмотреть зарплаты учителей
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции назвал недопустимыми мизерные зарплаты учителей.

"Ситуация, когда учитель получает, как уборщица — недопустима", — сказал президент.

Власти РФ должны пересмотреть вопрос с заработной платой различных категорий труда, в частности, преподавателей, так как ситуация, когда учитель зарабатывает как уборщица, является недопустимой, заявил Путин.
Президент сообщил, что решил выбрать вопрос насчет ситуации с зарплатой педагогов, когда учитель высшей категории в сельской местности получает зарплату на таком же уровне, что и уборщица этого же заведения, чтобы объяснить, как это произошло.

"Мы приняли решение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, то есть минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. И эту шкалу сдвинули, получилось, произошло то, о чем вы пишите. МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, приподняли, и уборщица не может получать меньше, ее зарплату приподняли. Но надо было одновременно приподнять и уровень заработной платы для других категорий, а этого не было сделано из-за бюджетных ограничений. Но это государству надо будет сделать, придется сделать все равно. Поэтому я хочу обратить внимание правительства на то, что такая ситуация, конечно, не может быть признана нормальной", — сказал Путин.

Путин, помимо этого, сказал, что реальные доходы населения РФ в этом году упадут на 3%, несмотря на рост зарплат.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин
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