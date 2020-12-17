Путин рассказал о планах ввести новое пособие на детей

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить ситуацию с детскими выплатами с полпредами в регионах и губернаторами.

«Чтобы делать следующие шаги, нам надо наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Мы проговорим ситуацию с коллегами», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что объем поддержки семей с детьми может с 1 января 2021 года увеличиться до одного прожиточного минимума на ребенка. Это произойдет в том случае, если у всех семей доход будет превышать прожиточный минимум на человека.

«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей. И если не все семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — пояснил Путин.

В четверг Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию . В связи с пандемией коронавируса она проходит в новом формате — по видеосвязи с элементами прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что во время пресс-конференции Владимир Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы. Журналисты, в свою очередь, будут работать со специальных площадок в своих регионах. Всего на мероприятие аккредитовали 774 работника СМИ.

Вопросы для главы государства, в том числе в мультимедийном формате, традиционно собирались через специальный сайт и приложение, также к работе были привлечены активисты Общероссийского народного фронта.

Телеканалы на пресс-конференцию в своих сетках вещания заложили три часа, однако точная её продолжительность неизвестна.