Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке
Вспоминаем Гафта: все роли в одной подборке Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.09
89.75
89.31
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
51.31
+0.12 Золото
1880.79
+0.05 РТС
1400.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.2237
+0.0135
02.12
1.2102
14.12
06.12
22.11

Путин пообещал обсудить ситуацию с детскими выплатами 

Парламентская газета и ещё 1 52 минуты назад
Путин рассказал о планах ввести новое пособие на детей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить ситуацию с детскими выплатами с полпредами в регионах и губернаторами.

«Чтобы делать следующие шаги, нам надо наладить эффективную работу того, что уже состоялось. Мы проговорим ситуацию с коллегами», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что объем поддержки семей с детьми может с 1 января 2021 года увеличиться до одного прожиточного минимума на ребенка. Это произойдет в том случае, если у всех семей доход будет превышать прожиточный минимум на человека.

«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семей. И если не все семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то с 1 января следующего года, то есть через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — пояснил Путин.

В четверг Президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию. В связи с пандемией коронавируса она проходит в новом формате — по видеосвязи с элементами прямой линии, во время которой глава государства отвечает на вопросы россиян.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что во время пресс-конференции Владимир Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарёве и будет видеть и слышать всех, кто задает ему вопросы. Журналисты, в свою очередь, будут работать со специальных площадок в своих регионах. Всего на мероприятие аккредитовали 774 работника СМИ.
Вопросы для главы государства, в том числе в мультимедийном формате, традиционно собирались через специальный сайт и приложение, также к работе были привлечены активисты Общероссийского народного фронта.
Телеканалы на пресс-конференцию в своих сетках вещания заложили три часа, однако точная её продолжительность неизвестна.
Как рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, депутаты будут смотреть большую пресс-конференцию президента. По его словам, она является важным событием в политической жизни страны.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
Парламентская газета: последние новости
Сибирские и дальневосточные регионы будут сами определять цены на масло и сахар Сибирские и дальневосточные регионы будут сами определять цены на масло и сахар Перечислять субсидию на ЖКУ предложили напрямую управляющим компаниям Перечислять субсидию на ЖКУ предложили напрямую управляющим компаниям Правила выплат на первого и второго ребёнка предлагают изменить Правила выплат на первого и второго ребёнка предлагают изменить
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение