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Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми 

Артём Кульша 1 час назад
С 1 января объем поддержки некоторых семей с детьми увеличится. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит пресс-конференция Путина. Он отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве. В ходе нее глава государства рассказал, что власти проанализируют то, как поддержка семей с детьми во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 влияет на их доходы. Если доходы домохозяйства окажутся ниже прожиточного минимума на человека, то с 1 января семья будет получать по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка.

«У нас выстроена целая программа поддержки семей с детьми — от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до трех лет и от трех до семи», — сообщил Путин.

Он рассказал, что если у каждого члена семьи с детьми 0-1,5 лет доходы меньше двух прожиточных минимумов, то семьи имеют право получать один прожиточный минимум на каждого ребенка. Семьи с детьми 1,5-3 лет и доходами меньше двух прожиточных минимумов имеют право получать эти средства из материнского капитала. Семьи с детьми трех-семи лет и доходами одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут получать 0,5 прожиточного минимума на каждого ребенка.
Также президент заверил, что власти обязательно отреагируют на жалобы семей, которые не знают куда обращаться за положенной им материальной помощью, и наладят эффективную работу.
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин
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