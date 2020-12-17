Пресс-конференция президента 2020: Путин рассказал о повышении пенсий 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти могут выделить дополнительную поддержку некоторым категориям пенсионеров. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Так президент ответил на вопрос о том, когда власти вернут индексацию выплат работающим пенсионерам.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — заявил Путин.
Он отметил, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, но сегодня, «особенно в ситуации с коронавирусом, индексация важна».
«Я бы подумал о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что в следующем году пенсию проиндексируют выше инфляции: при инфляции в 4,1 процента индексация составит 6,3 процента.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.