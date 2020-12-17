Пресс-конференция президента 2020: Путин рассказал о повышении пенсий 

Все новости на карте

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти могут выделить дополнительную поддержку некоторым категориям пенсионеров. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Так президент ответил на вопрос о том, когда власти вернут индексацию выплат работающим пенсионерам.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — заявил Путин.

Он отметил, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили, но сегодня, «особенно в ситуации с коронавирусом, индексация важна».

«Я бы подумал о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что в следующем году пенсию проиндексируют выше инфляции: при инфляции в 4,1 процента индексация составит 6,3 процента.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.