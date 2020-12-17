Пресс-конференция президента: Путин поручил выплатить семьям с детьми по 5000 рублей 

«Волонтеры мне недавно говорили о том, что у них есть всякие идеи по поддержке детей к Новому году. Страна, государство, мы тоже сделаем подарок нашим детям — небольшой скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Каждому ребенку», — заявил Путин, завершая пресс-конференцию.