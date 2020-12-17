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Пресс-конференция президента: Путин поручил выплатить семьям с детьми по 5000 рублей 

Елена Прошина 30 минут назад
Российским семьям с детьми до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

«Волонтеры мне недавно говорили о том, что у них есть всякие идеи по поддержке детей к Новому году. Страна, государство, мы тоже сделаем подарок нашим детям — небольшой скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Каждому ребенку», — заявил Путин, завершая пресс-конференцию.

По словам президента, решение о новогодней выплате было принято после консультаций с правительством и администрацией президента.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году российские семьи с детьми от 3 до 16 лет дважды получали единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка — в июне и июле. Семья с детьми до трех лет в апреле-июне было назначено пособие в размере пяти тысяч рублей на ребенка.
Комментарии 9
Личный счет , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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