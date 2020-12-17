Выплату к Новому году получат более 16 млн детей

"Если по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату, — пояснил глава Минтруда. — По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей".