На фоне пандемии и экономической нестабильности в России вновь стало расти число россиян, готовых к серой зарплате. С первого взгляда подобная схема выгодна для обеих сторон. Да и эксперты признают: у серой зарплаты есть свои преимущества, ведь она позволяет получать на руки больше за счёт сокращения уплачиваемых налогов. Однако теневой доход таит в себе скрытые риски, о которых работники зачастую даже не подозревают. NEWS.ru разбирался, за что стоит волноваться, если за работу платят в конвертах.

Серая зарплата — это зарплата, с которой налоги платят лишь частично. К слову, в России один из самых низких НДФЛ — 13%. Однако помимо НДФЛ работодатель уплачивает в бюджет страховые взносы: на пенсионное и социальное страхование сотрудников (в ПФР и ФСС), а также на их медицинское обслуживание в ФОМС. Общий размер взносов составляет как минимум 30% от дохода сотрудника (в зависимости от размера платежей на страхование от несчастных случаев). То есть чем выше зарплата сотрудника, тем дороже он обходится работодателю.

В попытке сократить затраты на содержание персонала работодатели часто скрывают часть фонда оплаты труда. Действующая схема выглядит следующим образом: с работником заключается договор, которым устанавливается низкая (или минимально возможная) заработная плата, с которой идут отчисления государству. Неофициальную часть зарплаты работник в обход налогов получает уже в конверте.

Соглашаясь на серую зарплату, человек действует, конечно, на свой страх и риск. Ни размер, ни порядок, ни срок её выплаты не закреплены в законе или трудовом договоре, а это значит, что работодатель по своему усмотрению может уменьшать размер серой части или, к примеру, задерживать её выплату.

Тем не менее, по данным Росстата , в III квартале 2020 года в России были неформально заняты более 14,5 млн человек, или 20,7% занятых в целом. При этом почти половина россиян (44%) сегодня готовы получать зарплату по серым схемам. По данным аналитиков, число людей, согласных на серую зарплату, с начала пандемии постепенно снижалось — с 46% в апреле до 39% в августе и сентябре. При этом число соискателей, готовых на зарплату в конвертах, растёт в периоды экономической нестабильности. Максимальный уровень (60%) был зафиксирован в посткризисный 2009 год.

Эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского эти цифры не удивляют, ведь серая зарплата имеет как очевидные минусы, так и плюсы.

Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

Получая зарплату в конверте, у людей появляется возможность получать чуть больше сейчас, не отдавая часть дохода государству, к тому же простому человеку абсолютно непонятно, на что эти деньги потом расходуются. Средний показатель такого рода отчислений — 45%. То есть работник вместо 30 тысяч после уплаты всех налогов мог бы получать 40 тысяч в конверте. Разве непонятно, что люди будут соглашаться на то, чтобы получить больше сейчас, особенно в такое экономически трудное время? Это более чем очевидно.

Однако эксперты предупреждают: серая зарплата незаконна и преследуется по закону, о чём большинство граждан не подозревает. Ответственность наступает не только для работодателя (как считают многие), но и для работника (о чём часто забывается), поскольку реально доход имел место, а НДФЛ уплачен не был, отмечает юрист Юрий Капштык.

Юрий Капштык, генеральный директор экспертно-правового центра и юрист:

Фактически работники скрывают свои доходы, что может расцениваться как уклонение от уплаты налогов, а это в свою очередь грозит серьёзным наказанием. Это может быть денежный штраф, административный арест на срок до 6 месяцев и даже лишение свободы на срок до трёх лет в случае нарушения законодательства в особо крупном размере. Причём накопленную задолженность по НДФЛ придётся также погасить.

Даже тот факт, что уплата подоходного налога на всех работающих является обязанностью работодателя, не сможет избавить работника от ответственности. Обязанность платить налоги — это одна из немногих конституционных обязанностей гражданина перед обществом и страной, указывает почётный адвокат России Юрий Щеглов.

Юрий Щеглов, почётный адвокат России:

Соглашаясь на заработную плату в конверте, мы фактически уходим от исполнения этой обязанности. А на какие средства государство сможет выполнять все свои многочисленные обязанности, если каждый из наших трудоспособных граждан будет принимать заработную плату в конверте, в обход государства?

Другой вопрос, что выявить и доказать факт неофициальных зарплат не так просто. По словам Юрия Капштыка, налоговые органы может смутить, к примеру, переход работника без очевидных причин на менее оплачиваемую работу или разница в официальных доходах по месту работы и сведениях, предоставляемых в банки для оформления кредита. Контролирующие органы обязательно заинтересуют дорогостоящие покупки человека — машины, квартиры, туристические путёвки — несоизмеримые с его «обелённой» частью зарплаты.

По словам Юрия Щеглова, в нескольких регионах России налоговые органы направили гражданам требование об уплате налога (доначисление сверх реально уплаченного) исходя из их дорогостоящих приобретений — машины, недвижимости, существенно превышающих по стоимости задекларированный доход. Подобная практика десятилетиями применяется в европейских странах.

В России до сих пор работают с налогоплательщиками «на веру». В некоторых странах даже свободный перевод на карту нельзя получить без подтверждения законности этих средств. Такая практика существует, например, в Испании, Хорватии, — говорит эксперт.

При этом, считает адвокат, для формирования материалов уголовного дела правоохранительным органам не так уж много и надо: вся информация о счетах, движении средств, крупных покупках и собственности доступна сегодня в онлайн-режиме. По сути, скоро мы придём к тому, что нажатием нескольких кнопок должностное лицо сможет сформировать материалы уголовного дела по неуплате налогов, отмечает он.

Соглашаясь на серую зарплату, работник не только рискует понести юридическую ответственность перед законом, но и немало потерять за счёт ущемления своих социальных прав. Во-первых, работодатель может систематически задерживать выплату серой части зарплаты или вообще по той или иной причине снизить её. Оспорить такое решение работник не сумеет просто потому, что серая зарплата нигде и никак не закреплена.

Важно помнить, что серая часть может не выплачиваться совсем или выплачиваться в пониженном размере за периоды очередных отпусков и больничных. По закону размер пособия из-за временной нетрудоспособности, равно как и отпускные, рассчитывается на основе официальной, а не фактической зарплаты.

В случае увольнения из-за возникшей конфликтной ситуации работодатель может просто отказать работнику в выплате серой части заработка. А если увольнение произошло в результате сокращения штата или ликвидации предприятия, о полноценном выходном пособии (в размере двух среднемесячных заработков) придётся, скорее всего, забыть, так как оно опять же рассчитывается исходя из официальной зарплаты.

От цвета заработной платы будет зависеть и размер будущей пенсии, напоминает Юрий Капштык. Длительность страхового стажа, возраст обращения за назначением страховой пенсии и размер официальной заработной платы так или иначе влияют на расчёт будущей пенсии гражданина. Работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% официальной зарплаты. Впрочем, экономисты замечают, что высокая белая зарплата не гарантирует достойную пенсию в будущем. По словам Алексея Кричевского, в этом вопросе рассчитывать желательно только на себя.

Ситуация с пенсиями в стране фантастически абсурдная — с одной стороны, за 7 лет средний размер пенсии вырос с 9 до 14 тысяч рублей, с другой — в долларах она сократилась примерно в полтора раза. Соответственно, надеяться на пенсию от государства особого смысла нет, — объясняет эксперт.

А вот для тех, кто планирует брать ипотеку или любой другой крупный кредит, негативные последствия зарплаты в конверте будут более очевидны. При официальном доходе на уровне МРОТ или немногим выше того банк, скорее всего, откажет в займе. В лучшем случае кредитная организация просто повысит стоимость кредита: о выгодной процентной ставке можно будет забыть.