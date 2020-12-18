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Банковские вклады россиян могут быть конфискованы 

Павел Тиунов 1 час назад
Экономист заявил о риске конфискации банковских вкладов россиян
Фото: ТАСС
Российские вклады в европейских банках в будущем с большой долей вероятности могут быть конфискованы, заявил в программе «Визави с миром» экономист Михаил Хазин.
По его мнению, вклады россиян внутри страны, которые сделаны в зарубежной валюте, также могут оказаться в опасности.
Хазин подчеркнул, что в Евросоюзе запущена конфискационная реформа. Ссылаясь на своих знакомых, которые хранят деньги в европейских банках, экономист заявил, что в настоящее время российские вкладчики с большим трудом могут получить свои деньги. Проблемы испытывают даже те, что имеют вид на жительство в стране, где размещены средства. Конкретные примеры есть на Кипре и в странах Прибалтики, отметил эксперт.
По словам Хазина, с россиянами в европейских банках разговаривают так, что у него не остается сомнений в будущей конфискации большинства вкладов. При этом, добавил он, местные власти скорее всего спишут изъятие средств на меры, связанные пандемией.
Россиянам, хранящим деньги внутри страны, но в иностранной валюте, следует тоже насторожиться, посоветовал экономист. Он отметил, что вклады в долларах в скором времени начнут пристально проверять на предмет легальности их происхождения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты заявили, что во время пандемии россияне бросились массово опустошать банковские вклады. Аналитики подсчитали, что за 10 месяцев 2020 года российские клиенты банков вывели сбережения на сумму 1,4 трл рублей и 13 млрд долларов. В списке причин опустошения счетов эксперты указали рекордно низкие проценты по вкладам, а также грядущий налог на депозиты больше миллиона рублей. Инвесторы также обратили внимание на другие финансовые инструменты, обещающие более высокую доходность, начали приобретать недвижимость и оформлять страховые вклады.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Хазин , ЕС
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